В Польше на продажу выставили целое село в курортной зоне

Власти польского курортного города Льондек-Здруй выставили на продажу близлежащее село, на базе которого хотят создать новую туристическую рекреационную зону.

Согласно сообщению властей, которым располагает УНИАН, опустевшее в шестидесятые годы поселение Вжозувек находиться в горах на высоте от 660 до 800 метров над уровнем моря около 4 километров от города.

На продажу выставлены 24 участка общей площадью 34 га, которые предназначены для строительства жилья, объектов сферы услуг и спортивной инфраструктуры, в частности, лыжного подъемника.

„Во всех Судетских горах нет такого другого места предназначенного для инвестирования. Мы считаем, что это уникальное предложение и поэтому ищем уникального, решительного и креативного инвестора”, - отмечает мер города Казимеж ШКУДЛАРЕК.

Согласно описанию, первые поселения на месте Вжозувка, который находиться практически на границе с Чехией, появились еще в XVI веке, а первых туристов местные жители принимали в начале прошлого века.

Представитель местной администрации Роман КУБИЦА сообщил корреспонденту УНИАН, что власти хотели бы продать село одному или нескольким инвесторам, не исключив возможности продажи отдельных участков.

«Мы хотели бы сохранить историческую застройку и не допустить постройки стеклянных многоэтажек, когда люди с балкона будут упираться в окна соседей», - сказал он.

Р.КУБИЦА отметил, что власти намерены завершить подготовку к продаже к концу лета текущего года, после чего состоится тендер, и подчеркнул, что в прошлом году эксперты оценили стоимость земли во Вжозувке в около 500 евро за сотку.

Собеседник агентства заметил, что сейчас вблизи города земля под строительство продается за 1-1,5 тыс. евро за сотку, а в самом Льондек-Здруе достигает 3 тысяч евро.

Он добавил, что власти в рамках подготовки к тендеру проведут новую оценку земли, поскольку предыдущая, согласно действующему в Польше законодательству, может быть использована максимум в течение года.

Сам Льондек-Здруй, который ежегодно посещает более 300 тыс. туристов, находится в около 100 километрах от столицы региона Вроцлава и за 150 километров от столицы Чехии - Праги.

Справка УНИАН. Льондек-Здруй входит в десятку оздоровительно-курортных районов находящегося на Юго-Западе Польши - Дольном Сленске, которые известны своими целительными водами еще с XVI- XVII века.