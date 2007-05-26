Турчинов предупреждает, что коалиция готовит провокации против милиции

Из оперативных источников стало известно, что в Киеве не исключаются провокационные действия со стороны представителей коалиции для дестабилизации ситуации в столице, заявил сегодня первый заместитель секретаря СНБО Украины Александр ТУРЧИНОВ.

Как сообщает официальное интернет-представительство Президента Украины, по словам А.ТУРЧИНОВА, в эти провокации продолжают втягивать работников Министерства внутренних дел. В частности, рассматривается вариант агрессии неизвестных лиц против митингующих, которые поддерживают Партию регионов, под видом действий оппозиции.

«Обращаюсь к представителям МВД с призывом не втягиваться в провокационные действия и освободить захваченное помещение Генеральной прокуратуры, прекратив преступную деятельность», – призывает А.ТУРЧИНОВ.

Он также призвал участников всех митингов быть бдительными, взвешенными и корректными друг к другу.