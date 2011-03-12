У Азарова установили верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95

Экспертно-аналитическая группа (ЭАГ) по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности установила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн./литр, на дизельное топливо – 9 грн./литр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, такое решение было принято 11 марта на совещании группы, которое проводилось по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Как отметил присутствующий на совещании министр Юрий БОЙКО, текущая ситуация на рынке нефтепродуктов требует от всех участников взвешенного подхода к ценообразованию на топливо.

«Бывают у государства сложные времена, сегодня наступил момент, когда нельзя использовать ситуацию с мировым ростом цен на нефть для того, чтобы получать сверхприбыли, зарабатывая на гражданах Украины», – сказал он.

Напомним, ранее максимальный рекомендуемый предел розничной цены на А-95 и дизтопливо составлял 8,76 грн./л и 8,33 грн./л соответственно.

Как сообщал УНИАН, участники рынка отмечают, что в настоящее время оправданная средняя цена бензина А-95 в рознице с учетом повышенного с 1 января 2011 года акцизного сбора должна составлять уже около 10,2 грн./л, дизельного топлива – 9,5 грн./л. В случае введения пошлин на импорт топлива, по оценкам экспертов, бензин подорожает еще на 1,3 грн./л, дизельное топливо – на 0,8 грн./л.

Накануне премьер-министр Николай АЗАРОВ заявил, что допускает возможность закрытия автозаправочных станций в случае необоснованного повышения ими цен на топливо.