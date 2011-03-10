Облитый кислотой чиновник отрицает версию любовного треугольника (фото)

Облитый кислотой заместитель главы Киевской области Юрий Чижмарь отрицает версию правоохранителей о личных мотивах покушения. В интервью "Комсомольской правде в Украине" он озвучил свою версию произошедшего и рассказал, кого считает заказчиком нападения

"Думаю, кто-то просто хочет меня дискредитировать. И версия с личной местью - самое успешное оружие. Если нападение готовилось полгода, то преступник планировал не только покушение на меня, но и как придать этому делу общественный резонанс", - заявил чиновник. Он также утверждает, что впервые слышит фамилию капитана милиции Назара Фесуна, которого милиция назвала заказчиком покушения.

"У меня много врагов еще со времен работы губернатором Тернопольской области. В частности, у меня был конфликт с руководством местного УМВД, которое уличили в отмывании ГАИ государственных средств, осуществлении незаконных платежей за техосмотры на несколько миллионов гривен, использовании в служебных целях ворованного автомобиля, в сокрытии факта розыска родственника одного из руководителей тернопольской милиции, который мирно проживал на территории области и получал загранпаспорта для выезда, находясь в международном розыске за убийство двух человек. Были другие подобные преступления, о которых я информировал руководство министерства. Фигурантам этих дел покушение на меня лишь на руку.

О всех возможных причинах - как служебных, так и политических, которые могли послужить мотивом преступления, - я рассказал следователю. Мы общались почти семь часов, когда я еще находился в реанимации. Правда, через несколько дней в милиции вдруг заявили, что я отказываюсь давать показания. Это очередная ложь, которую озвучили публично!", - возмущается пострадавший.

Врачам удалось сохранить Чижмарю зрение, чиновника обещают выписать к концу марта.