В Донецкой области задержали еще одного мэра-взяточника

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело в отношении одного из городских председателей, который требовал и получил 5 тыс. долларов взятки.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины, прокуратура Харцызска совместно с работниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области изобличила во взяточничестве городского председателя.

Установлено, что названную сумму мэр требовал за содействие в решении вопроса о выделении в пользование трех земельных участков общей площадью 0,3 га.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно с УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области и областной прокуратурой во время получения взятки задержали мэра города Зугрэс. Чиновник подозревается в вымогательстве и получении 40 тысяч гривен взятки от гражданина за решение вопроса о выделении ему земельного участка для строительства частного коттеджа.