В Кривом Роге милиция изъяла арсенал оружия: автоматы, ружья, гранатометы

В Кривом Роге сотрудники милиции изъяли крупный арсенал оружия, который состоял из автоматов, пистолетов, ружей, гранатометов, патронов и т.п.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Днепропетровской области, работники сектора участковых инспекторов милиции совместно с инспекторами отдела ГАИ на перекрестке улиц задержали легковой автомобиль, за рулем которого находился 31-летний ранее судимый гражданин и с ним еще трое пассажиров.

Во время осмотра автомобиля в руках одного из пассажиров, 25-летнего молодого человека, работники милиции обнаружили спортивную сумку, в которой перевозились: автомат АК-47 с присоединенным магазином, заряженный 21 патроном калибра 7,62 мм, магазин к ручному пулемету Калашникова с 35 патронами калибра 7,62 мм, полиэтиленовый пакет с 31 патроном калибра 7,62 мм к АК-47, пистолет калибра 9 мм, заряженный 7 патронами травматического действия, две вязаные шапочки с прорезями для рта и глаз.

При дальнейшем осмотре салона автомобиля стражи порядка также обнаружили охотничий нож в манжете, бинокль, металлическую банку с охотничьим порохом весом 300 г, полиэтиленовый пакет с 19 патронами травматического действия к пистолету калибра 9 мм и охотничье ружье «Сайга» в манжете с присоединенным магазином, заряженным 5 патронами калибра 12 мм

Вскоре работники отдела уголовного розыска Криворожского городского управления милиции провели осмотр дома одного из пассажиров автомобиля в Довгинцевском районе города, во время которого обнаружили и изъяли 2 ручных противотанковых гранатомета, гранату Ф-1 с запалом, автомат ППШ, 54 патрона калибра 9 мм к пистолету Макарова и стеклянную банку с сыпучим кристаллическим веществом бурого цвета весом 1 кг.

Сейчас проверяется возможная причастность мужчин к преступлениям. По факту изъятия оружия в доме молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Хозяин квартиры задержан.

Следствие по делу продолжается.