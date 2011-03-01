В Феодосии для военных купили квартиры, в которых невозможно жить

Квартиры, закупленные для военнослужащих в Феодосии, не соответствуют санитарным и техническим нормам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, такой вывод сделан Главным управлением военных прокуратур ГПУ по результатам проверки соблюдения требований законодательства во время закупки за государственные средства жилья для военнослужащих в г. Феодосия и пгт Щебетовка.

В частности, установлено, что, в результате злоупотребления служебными лицами Крымского управления капитального строительства Министерства обороны Украины своим служебным положением, в интересах частного общества в течение 2008-2010 годов оборонное ведомство потратило около 54 млн. грн. на закупку 190 квартир и оформило на них в органах технической инвентаризации право собственности за государством в лице Министерства обороны. Однако эти квартиры не могут быть заселены военнослужащими, поскольку не соответствуют санитарным и техническим нормам для жилых помещений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Ранее органы прокуратуры выявили нарушения при приобретении квартир для военнослужащих в Керчи.