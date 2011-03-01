В Харькове милиция на два часа перекрыла центральную улицу

В Харькове милиция на два часа перекрывала улицу Сумскую в центре города, ища вблизи памятника Шевченко взрывчатку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, это было сделано после телефонного звонка в милицию человека, сообщившего о том, что по улице Сумской, за памятником Шевченко, находится подозрительный предмет.

На место выехали сотрудники Дзержинського райотдела, руководство городского управления милиции и ГУ МВД Украины в Харьковской области, работники ГАИ и взрывно-техническая служба (ВТС), а также прибыла передвижная криминалистическая лаборатория.

С тыльной стороны памятника была обнаружена женская сумка. Место события на расстоянии 200 м от памятника было окружено работниками райотдела, отдела государственной службы охраны, роты полка патрульной службы – всего 100 сотрудников. В период с 20-и до 22-х часов было перекрыто движение автотранспорта и пешеходов по улице Сумской от станции метро «Университет» до Харьковского оперного театра и по прилегающим улицам: Иванова - ул. Мироносицкая - ул. Раднаркомовская. Эвакуация населения не проводилась.

Работники ВТС, осмотревшие сумку, не обнаружили в ней подозрительных вещей. Проводится дальнейшая проверка, сообщили в ЦСО.