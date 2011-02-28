Россия может привлечь украинцев к разработке тяжелой баллистической ракеты

Россия может привлечь специалистов украинского "Южмаша" к разработке жидкотопливной тяжелой баллистической ракеты последнего поколения.

Об этом во Владивостоке сообщил журналистам министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ, передает РИА «Новости».

"Это опять же предмет переговоров", - сказал М.СЕРДЮКОВ об участии в работе украинских специалистов.

Первый замминистра обороны РФ Владимир ПОПОВКИН сообщил в минувшую среду в Москве, что Россия приступает к созданию ракеты, которая придет на смену известным во всем мире "Сатане", "Стилету", "Скальпелю" и другим.

Согласно Лиссабонскому договору от 1992 года, постсоветские государства Украина, Беларусь и Казахстан обязались ликвидировать на своей территории ядерное оружие и не производить и не разрабатывать ни ядерное, ни стратегическое оружие.