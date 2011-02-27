Ожидается прилет третьего Ил-76 из Ливии

Самолет министерства обороны Украины Ил-76, на борту которого находится 185 пассажиров, вылетел в субботу вечером из Триполи в Киев.

Как отмечает пресс-служба МИД, на борту 122 гражданина Украины и 63 - граждане других стран, в частности семеро россиян России, пять граждан Белоруссии, три - Болгарии, 31 - Узбекистана, 15 - Таджикистана, гражданин Ливии (с видом на жительство в Украине), а также гражданин США.

Это уже третий (24 февраля - первый, 26-го - второй) самолет, который прибыл в Украину из Ливии в рамках эвакуации.

Прибытие самолета в международный аэропорт «Борисполь» ожидается примерно в 02.00.