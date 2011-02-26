В Борисполе ждут самолет из Триполи

Самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» сегодня в 20:20 по киевскому времени вылетел из города Триполи в Украину.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, на борту самолета - 94 пассажира, среди которых "50 - граждане Украины и 44 - граждане других государств (19 - Российской Федерации, 14 - Азербайджана, 4 - Казахстана, 3 - Киргизии, 2 - Беларуси, 1 - Боснии и Герцеговины, 1 - Турции).

Прибытие самолета в международный аэропорт «Борисполь» ожидается примерно в 01:45 по киевскому времени 26 февраля с.г.

Время прибытия самолета будет уточняться с учетом осуществления промежуточной посадки в аэропорту Рима для дозаправки, сообщают в МИД.

Посольство Украины в Ливии продолжает составлять списки граждан Украины, которые хотят вернуться на Родину.

"МИД Украины обращается ко всем гражданам Украины в Ливии с просьбой сообщать Посольству Украины о своем местонахождении и готовности покинуть страну по телефонам: +21 82 13 60 86 65 или +21 82 13 60 86 64. Также работает круглосуточная линия в Департаменте консульской службы МИД Украины: +380442381657 ", - говорится в сообщении.