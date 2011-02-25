Львовская милиция отрицает историю с наручниками

Отдел связей с общественностью ГУ МВД Украины в Львовской области опровергает факт инцидента сегодня возле Оперного театра Львова во время трансляции «Разговора со страной» Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как отмечается в сообщении ОСО ГУ МВД Украины в Львовской области, сегодня на площади перед театром имени Саломеи Крушельницкой состоялась трансляция проекта «Разговор со страной». Во время трансляции, рядом с театром, одна из политических сил организовала флеш-моб. Впоследствии люди, которые пришли на трансляцию, оттеснили участников действа ближе к театру.

«И в это время, по свидетельству нескольких очевидцев, на руках одного из участников флеш-моба появились наручники. Наручники сразу же сняли, и действо продолжилось. Работники милиции, которые были привлечены к охране общественного порядка во время трансляции, никого из участников действа не задерживали, и в целом нарушений общественного порядка не зафиксировали. Благодарим всех представителей политических сил, присутствовавших на трансляции, за соблюдение правопорядка», - отмечается в сообщении.

В свою очередь, председатель Львовского областного совета Олег ПАНЬКЕВИЧ требует у руководства УМВД и председателя облгосадминистрации найти виновных в инциденте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации ВО «Свобода», О.ПАНЬКЕВИЧ обратился к начальнику ГУ МВД Украины во Львовской области Богдану ЩУРУ и председателю Львовской облгосадминистрации Михаилу ЦЫМБАЛЮКУ чтобы они выяснили обстоятельства инцидента, и привлекли виновных к ответственности.

«По словам О.ПАНЬКЕВИЧА, к нему обратились с жалобой пострадавшие, которых во время проведения мирной акции задержали люди в гражданском. Они применили к участникам акции силу, одного из них повалили на землю, надели на руки наручники и пытались затолкать в автомобиль. Лица в гражданском не показали удостоверений и не представились. При этом за инцидентом наблюдали представители МВД, которые никак не отреагировали на этот произвол», - отмечается в сообщении.

Как информирует пресс-служба, лишь после вмешательства депутатов Львовского областного совета задержанных отпустили, при этом наручники остались у пострадавшего, который их впоследствии принес председателю областного совета.

«Я обращаюсь к руководству главного управления МВДУ в Львовской области и руководству ОГА, чтобы дело срочно расследовали, - заявил О.ПАНЬКЕВИЧ. - Этот инцидент является ярким примером произвола правоохранительных органов и нарушения прав граждан режимом ЯНУКОВИЧА. Лишь своевременная реакция на такое беззаконие и наказание виновных могут исправить ситуацию».