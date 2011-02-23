В Киеве убили замдиректора Института мировой экономики

В Киеве 19 февраля в собственной квартире (Шевченковский район) был найден убитым заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений, член-корреспондент НАН Украины Валерий Новицкий.

Об этом УНИАН сообщил директор Института мировой экономики и международных отношений Юрий ПАХОМОВ.

"У него нашли 20 ножевых ранений, то есть, над ним издевались перед тем, как убить", - отметил он.

В столичной милиции подтвердили факт убийства В.Новицкого, а также то, что он получил около 20 ножевых ранений в грудь. Кроме того, с целью скрыть факт преступления злоумышленники подожгли квартиру убитого. Впрочем, бойцы подразделения пожарной охраны, быстро прибывшие по вызову, затушили пламя и обнаружили тело убитого.

В милиции также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Предварительной версией следствия является бытовой конфликт.