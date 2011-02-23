В Киеве убили замдиректора Института мировой экономики
На теле - 20 ножевых ранений
|Валерий Новицкий
Об этом УНИАН сообщил директор Института мировой экономики и международных отношений Юрий ПАХОМОВ.
"У него нашли 20 ножевых ранений, то есть, над ним издевались перед тем, как убить", - отметил он.
В столичной милиции подтвердили факт убийства В.Новицкого, а также то, что он получил около 20 ножевых ранений в грудь. Кроме того, с целью скрыть факт преступления злоумышленники подожгли квартиру убитого. Впрочем, бойцы подразделения пожарной охраны, быстро прибывшие по вызову, затушили пламя и обнаружили тело убитого.
В милиции также сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Предварительной версией следствия является бытовой конфликт.