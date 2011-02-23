Милиция поймала заказчика покушения на Чижмаря
09:24, 23 февраля 2011Общество
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Крикун даст брифинг
|Юрий Чижмарь
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, сегодня по этому поводу в 10.45 начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Алексей КРИКУН проведет брифинг.
Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома на улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и вылил ему в лицо кислоту.
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).
Ю.ЧИЖМАРЬ находится в реанимации ожогового отделения.
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