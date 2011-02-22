В деле о покушении на Чижмаря появилась новая версия

В деле о покушении на замглавы Киевской ОГА Юрия Чижмаря, которого поздно вечером 16 февраля во дворе дома облили кислотой, появился новый поворот. Как пишет газета " Сегодня ", если раньше милиция разрабатывала основную версию — месть на почве ревности, то сейчас, после бесед с Чижмарем, следствие склоняется к другой версии, которая связана сугубо с профессиональной деятельностью чиновника.

На этом, по словам источника, близкого к окружению областной администрации, настаивает сам Юрий Васильевич. «Мне известно, что его пытались выжить из обладминистрации. Заставляли написать заявление об уходе, но он не соглашался. Вот и выбрали такой подходящий способ, как кислота, чтобы все подумали на женские разборки, ведь на его сердце действительно много претенденток», — сказал журналистам источник. В Киевской обладминистрации, где Чижмарь работает с августа 2010-го, рассказали, что замгубернатора занимается общественными организациями и решением корпоративных споров.

Тем временем милиция предпринимает попытки задержать настоящих заказчиков и исполнителя. Информация о том, что человека, который облил кислотой чиновника, задержали, не соответствует действительности. Но оперативники утверждают, что уже вышли на след подозреваемых. «Нет таких людей, которые сейчас находятся у нас, и их подозревают в том, что они кого-то облили кислотой. Сейчас продолжается операция по поимке заказчиков и исполнителя. Есть круг людей, за которыми ведется круглосуточная слежка. Из-за утечки информации поиски затянулись. Обычно исполнителей задерживают в течение нескольких дней», — сказал источник в областной милиции.

Кроме того, говорят о том, что он мог стать жертвой одной из адвокатских фирм. Дело в том, что супруга Чижмаря Екатерина Ивановна работает директором Департамента нотариата, финансового мониторинга юридических услуг и регистрации адвокатских объединений Министерства юстиции, который контролирует деятельность украинских адвокатов и, вполне возможно, перешла кому—то дорогу. Стоит отметить, что со своей официальной женой Чижмарь не живет уже 5 лет, но у них сохранились очень плотные деловые отношения.

Юрий Чижмарь пока находится в реанимации ожогового отделения. Там он еще пробудет как минимум 10 дней. Как рассказала его личный окулист, чиновник может потерять зрение.

«Если бы у него был термический ожог, мы могли бы сохранить ему зрение с гораздо большей вероятностью. Здесь же — химический, поэтому точный прогноз дать не можем», — сказала нам офтальмолог из частной клиники, которая ежедневно приезжает к Чижмарю закапывать глаза и консультировать. По ее словам, состояние глаз Юрия Васильевича улучшилось.