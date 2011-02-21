Готовы ли украинцы взять домой бездомных животных (опрос)

Жители больших городов не готовы приютить бездомных животных.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты телефонного опроса на тему: «Проблема с бездомными животными в больших городах», проведенного в феврале Институтом Горшенина.

В частности, согласно результатам опроса, 65,8% жителей больших городов не готовы подобрать на улице или взять на содержание бездомное животное. Из них ответ «точно нет» предпочли 43,2% опрошенных, «скорее нет» - 22,6%. Могли бы взять к себе бездомное животное 31,0% респондентов. Из них ответ «точно да» дали 16,8%, «скорее да» - 14,2%. Затруднились ответить на данный вопрос 3,2% респондентов.

Почти половина опрошенных (49,0%) полагают, что могли бы оказывать поддержку организациям, которые занимаются проблемами бездомных животных. Из них ответили на вопрос «скорее да» 31,4%, «точно да» - 17,6%. Отрицательно ответили на этот вопрос 42,7%. Из них ответ «точно нет» выбрали 26,3%, «скорее нет» - 16,4% респондентов. Затруднились ответить – 8,3%.

Также опрос показал, что большинство жителей городов-миллионников (78,5%) полагают, что в этих городах существует проблема с бездомными животными. Из них ответ «точно да» на этот вопрос дали 51,8%, «скорее да» - 26,7% опрошенных. Не видят такой проблемы 11,8% жителей больших городов. Из них 7,3% ответили «скорее нет», 4,5% - «точно нет» на данный вопрос. Затруднились с ответом – 9,7% респондентов.

Большая часть опрошенных (66,7%) считает, что бездомные животные представляют опасность для населения города. Из них 42,3% предпочли ответить на вопрос «точно да», а 24,4% - «скорее да». Противоположное мнение высказали 25,5% опрошенных. Из них 16,5% выбрали ответ «скорее нет», а 9,0% - «точно нет». Затруднились ответить на данный вопрос – 7,8% респондентов.

Большинство граждан (62,0%) считает, что человек, выгнавший домашнее животное на улицу, должен нести за это административную ответственность. Полагают, что ответственность за такое действие должна быть уголовной 12,6%, а 13,2% считают, что нужна другая форма ответственности. Не считают, что человек, выгнавший домашнее животное, должен нести за это какую-либо ответственность лишь 6,4% опрошенных, а 5,8% - затруднились ответить на данный вопрос.

*** Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Проблема с бездомными животными в больших городах» с 19 по 20 февраля 2011 года. Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1200 респондентов в городах-миллионниках: Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одессе и Львове, которые репрезентируют взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.