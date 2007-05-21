Ющенко установил День памяти жертв политических репрессий

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом установил ежегодно в третье воскресенье мая отмечать в Украине День памяти жертв политических репрессий.

Текст указа “О мероприятиях в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 гг.” обнародован на официальном сайте главы государства.

Кабинету министров Украины Президент поручил разработать вместе со Службой безопасности Украины, Национальной академией наук Украины и утвердить в месячный срок план мероприятий в связи с 70-й годовщиной Большого террора – массовых политических репрессий 1937-1938 гг.

Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации должны обеспечить проведение 3-4 ноября 2007 года в 70-ю годовщину массовых расстрелов украинцев в сталинских лагерях митингов скорби, возложения траурных венков к памятникам и памятным знакам, местам захоронений жертв политических репрессий; решить в установленном порядке вопрос об установлении памятных знаков, мемориальных досок в местах, связанных с массовыми расстрелами и захоронениями жертв политических репрессий.

Министерству иностранных дел Украины глава государства поручено обеспечить проведение зарубежными дипломатическими учреждениями Украины мероприятий в связи с 70-й годовщиной Большого террора - массовых политических репрессий 1937-938 гг, а также приглашение представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине, к участию в официальных мероприятиях, которые будут проводиться в Украине; провести работу по распространению в мире информации о политических репрессиях в Украине, их последствий для украинского народа.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с 70-й годовщиной Большого террора, организацию тематических радио- и телепередач.

Также Президент внес в Указ Президента Украины от 26 ноября 1998 года №1310 «Об установлении Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий» (в редакции Указа от 15 июля 2004 года № 797) изменения, исключив в названии и тексте слова «и политических репрессий».