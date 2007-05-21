Жительница Феодосии ради квартиры заказала убийство брата

Апелляционный суд Крыма приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества жительницу Феодосии, которая ради получения квартиры заказала убийство своего брата.

"Жительница Феодосии пыталась любой ценой стать единоличной владелицей квартиры, которой владела вместе с братом. Для этого она заказала убийство брата", - сообщили УНИАН в пресс-службе крымской прокуратуры.

Вместо того, чтобы выплачивать брату по мировому соглашению сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов, как компенсацию стоимости половины совместимой квартиры, родственница решила "выбить" из брата расписку о получении указанной суммы, а после этого убить его. Планам женщины помешали сотрудники спецподразделения МВД и следователи прокуратуры Феодосии, которые после проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий задержали заказчицу убийства.

Суд, изучив собранные прокуратурой доказательства, признал ее виновной в организации покушения на умышленное убийство и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.