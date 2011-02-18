В центре Донецка горят милиция, прокуратура и суд

Спасатели эвакуировали людей из здания Ворошиловского райотдела милиции в Донецке, в котором также находятся районный суд и прокуратура, в связи с пожаром. Об этом «ОстроВ» сообщила руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна Седова.

Возгорание произошло на третьем этаже здания, где располагается прокуратура Ворошиловского района.

«Людей вывели. Изначально пожар квалифицировали по «второму номеру», так как горело место с массовым скоплением людей. На данный момент пожар локализован», - сказала И. Седова.

На месте происшествия находятся две пожарные машины и автолестница.