В центре Донецка горят милиция, прокуратура и суд
14:43, 18 февраля 2011Общество
6344
Людей эвакуировали
Спасатели эвакуировали людей из здания Ворошиловского райотдела милиции в Донецке, в котором также находятся районный суд и прокуратура, в связи с пожаром. Об этом «ОстроВ» сообщила руководитель Центра пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области Инна Седова.
Возгорание произошло на третьем этаже здания, где располагается прокуратура Ворошиловского района.
«Людей вывели. Изначально пожар квалифицировали по «второму номеру», так как горело место с массовым скоплением людей. На данный момент пожар локализован», - сказала И. Седова.
На месте происшествия находятся две пожарные машины и автолестница.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter