Нефть дешевеет

Цены на нефть демонстрируют негативную динамику в пятницу после публикации в четверг слабых недельных данных по американскому рынку труда, вызвавших сомнения в устойчивости восстановления экономики США, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает РИА Новости, стоимость мартовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 08.50 мск снизилась на 0,23 доллара, или на 0,27% - до 86,13 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent сократилась на 0,04 доллара, или на 0,04% - до 102,55 доллара за баррель.

По данным Минтруда США, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 февраля, увеличилось на 25 тысяч и составило 410 тысяч, что значительно превзошло прогнозы аналитиков.

Кроме того, участники торгов сохраняют пессимизм после выхода данных Минэнерго США о том, что запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 11 февраля, увеличились на 860 тысяч баррелей, бензина - на 200 тысяч баррелей.