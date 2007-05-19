Цушко: ”Мне нечего скрывать. Мне сейчас настолько комфортно...”

Министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО утверждает, что ни он лично, ни другие руководители МВД не получают никаких указаний от премьера, коалиции и других высокопоставленных должностных лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам во время чемпионата по легкоатлетическому кроссу среди работников центрального аппарата МВД, который состоялся сегодня в Киеве в Гидропарке.

«Мне нечего скрывать. Мне сейчас настолько комфортно… Я скажу, почему. Я не получаю никаких команд от, скажем, премьер-министра, от коалиции, это точно. И от других точно не получаю», - сказал В.ЦУШКО, добавив при этом: «Я соблюдаю Конституцию как министр и закон о милиции».

Говоря о дополнительных силах спецподразделений «Беркут», которые в количестве приблизительно 2 тыс. человек находятся в резерве возле Киева для поддержки в случае необходимости охраны общественного порядка, В.ЦУШКО отверг все инсинуации политиков о том, что МВД якобы готовится к силовому решению политического кризиса.

«Да не будет никаких силовых вариантов», - отметил В.ЦУШКО. Он подчеркнул, что сейчас из других регионов Украины в качестве резерва находятся около тысячи сотрудников спецподразделений МВД, а остальные отправлены в места дислокации, домой.