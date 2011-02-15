Сегодня православные отмечают Сретенье Господне

Сегодня православные верующие отмечают Сретенье Господне.

Этот праздник в христианской церкви установлен в память о том, как Иисуса на сороковой день после рождения принесли в иерусалимский храм, чтобы "поставить перед Господом".

В соответствии с преданием, в храме к земным родителям Христа подошел благочестивый человек по имени Симеон, которому была весть, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Симеон долго ждал выполнения обещания Божьего - он жил около 300 лет. В храме праведный Симеон взял на руки Иисуса и сказал: "Господи, теперь Ты отпускаешь меня из этой жизни в будущее, как обещано Тобой мне, и я теперь умру спокойно, потому что собственными глазами видел Спасителя мира".

Сретенье символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов.

В народном быту Сретенье (Стретенье) издавна воспринимается, как встреча зимы с весной.

Ясная и тихая погода в этот день предвещает добрый урожай и роение пчел. Ветер – плохой признак. Снег – к дождливой погоде. Вьюга – весна будет поздняя и холодная. “Как на Сретенье петух напьется воды из лужи, то жди еще стужи!”. Или еще говорят так: “Как напьется петух воды, то наберется хозяин беды”.

В этот день в церквях Украины святят воду, а вместе с водой свечи. Посвященные на Сретенье свечи назывались “громовыми”, потому что их зажигали и ставили под образами во время грозы, чтобы уберечь людей от грома и огня.