В Киеве осудили мужчину, который выложил в Интернет чертежи самолета

Соломенский районный суд Киева вынес приговор сотруднику одного из государственных предприятий в отрасли самолетостроения, который в Интернете распространил чертеж новейшего самолета для военной промышленности.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе Управления СБУ в г. Киеве, в апреле прошлого года 24-летний мужчина скачал с рабочего компьютера информацию с ограниченным доступом – чертеж разработок новейшего военно-транспортного самолета. Злоумышленник вынес информацию за пределы предприятия и разместил ее на одном из Интернет-форумов, в результате чего она стала доступной для лиц, не имевших права доступа к ней.

Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) и ч. 2 ст. 362 (похищение, присвоение, вымогание компьютерной информации или завладение ею путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Суд назначил наказание в виде 2,5 года лишения свободы с испытательным сроком 2 года.