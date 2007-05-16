Одесса хочет серьёзно конкурировать с Крымом

Одесские пляжи подготовлены к курортному сезону намного лучше, чем в минувшие годы. Об этом заявил сегодня на заседании пресс-клуба реформ «Порто-франко» заместитель председателя Приморской райгосадминистрации города Олесь ЯНЧУК, отметив, что «все пляжи имеют санитарные паспорта».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам О.ЯНЧУКА, «прибрежную зону в течение трех месяцев благоустраивали силами коммунальных предприятий». Кроме того, добавил он, «в течение апреля к уборочным работам ежедневно привлекали тысячи работников, кроме того, каждую неделю проводились массовые субботники».

В текущем году, подчеркнул О.ЯНЧУК, впервые за последнее десятилетие из горбюджета выделены значительные бюджетные ресурсы на благоустройство и комплектацию пляжей необходимыми средствами спасения отдыхающих на воде и очистки песка.

Так, по его данным, «только на обеспечение функционирования пляжей Приморского района выделено 241 тыс. грн.». На эти средства приобретены 18 машин для очистки песка на пляжах, находящихся в коммунальной собственности, спасательные катера, разнообразные спасательные средства, установлены вышки, укомплектованы спасательные посты. «На пляжах Ланжерон и Аркадия, в частности, приступили к работе люди со специальной водолазной подготовкой», - добавил О.ЯНЧУК.

«Как и прежние годы, мы будем также привлекать к деловому сотрудничеству предпринимателей, которые дают в прокат скутера, - подчеркнул заместитель председателя райадминистрации, добавив при этом, что «планируется использовать эти плавсредства не только как развлекательные, но и как спасательные».

Со своей стороны заместитель начальника облуправления Госгорпромнадзора по Одесской области Наталья ВАСИЛЕВСКАЯ отметила, что «специалисты ведомства с начала года провели 25 выборочных проверок предприятий, арендующих пляжи. К арендаторам не менее строгие требования, чем к муниципальным службам - по результатам проверок выписаны предписания, наложено 18 штрафов». Контролирующие рейды специалисты облуправления будут проводить на протяжении всего сезона, добавила она.