Пукшин: граждане Станик и Пшеничный не имеют отношения к КС

Донецкий апелляционный административный суд приостановил выполнение судебного постановления Кировского районного суда города относительно указов Президента об освобождении судей Конституционного Суда Украины Сюзанны СТАНИК и Валерия ПШЕНИЧНОГО.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Игорь ПУКШИН.

Он расценил как незаконное постановление судьи Кировского районного суда Донецка Ивана ПОДОЛЯНЧУКА относительно приостановки действия Указов Президента об освобождении судей Конституционного Суда В.ПШЕНИЧНОГО и С.СТАНИК (соответствующий иск подал народный депутат от Партии регионов Александр ЗАЦ).

И.ПУКШИН сообщил, что сегодня Донецкий апелляционный административный суд приостановил выполнение судебного постановления Кировского райсуда, «судя по всему, осознав очевидную юридическую уязвимость такого вердикта». И.ПУКШИН особо отметил, что граждане В.ПШЕНИЧНЫЙ и С.СТАНИК уже не имеют никакого служебного отношения к Конституционному Суду, не могут называться его судьями и принимать любые решения в рамках полномочий КС. «Экс-судьи должны помнить, что продолжая выдавать себя за людей в красных мантиях, они подвергаются уголовной ответственности», - подчеркнул И.ПУКШИН.

Заместитель руководителя президентского Секретариата разъяснил, что истец, депутат А.ЗАЦ оспаривал не освобождение судей КС, а издание Президентом указов в отношении В.ПШЕНИЧНОГО и С.СТАНИК. При этом обстоятельстве, согласно Кодексу административного судопроизводства, суд не вправе приостанавливать действия указов.

Также И.ПУКШИН указал на то, что админсуды могут рассматривать дела по обжалованию действий субъекта властных полномочий по месту жительства истца только тогда, когда такие действия (в данном случае – издание Президентом указов об освобождении двух судей КС) касаются интересов конкретного лица. «Возможно, господин ПШЕНИЧНЫЙ и госпожа СТАНИК настолько близки к народному депутату-«регионалу» ЗАЦУ, что прекращение их полномочий в Конституционном Суде болезненно задело частные интересы парламентария. Однако в любом случае такое дело должно было бы рассматриваться по месту жительства ответчика – Президента Украины, то есть в Киеве, а не в столице шахтерского края», – отметил заместитель руководителя Секретариата.

По словам И.ПУКШИНА, существует еще несколько юридических несоответствий, которые указывают на незаконность постановления судьи И.ПОДОЛЯНЧУКА. Секретариат Президента официально обратился к Генеральной прокуратуре с предложением проверить, не содержит ли постановление Кировского райсуда Донецка признаков преступления, которое в Уголовном кодексе определено как «принятие заведомо неправосудного решения». По убеждению И.ПУКШИНА, если Генпрокуратура сделает правовой вывод о том, что судебный вердикт в отношении указов Президента был принят с нарушением закона, судья должен нести предусмотренное законодательством наказание.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своими указами от 30 апреля, 1 и 10 мая освободил от должностей судей Конституционного Суда Украины в связи с нарушением присяги Сюзанну СТАНИК, Валерия ПШЕНИЧНОГО и Владимира ИВАЩЕНКО.

15 мая И.ПУКШИН подтвердил агентству наличие судебного постановления, которым было прекращено действие указов Президента об освобождении С.СТАНИК и В.ПШЕНИЧНОГО, отметив при этом незаконность данного решения.

В то же время он выразил надежду, что суд сам отменит свое постановление. “Служба Секретариата Президента, которая представляет Президента в судах, уже подала ходатайство, чтобы суд сам отменил данное постановление, поскольку оно является незаконным”, - в частности сказал И.ПУКШИН.