За каждым районом и городом нужно закрепить по две палаты в Мироновке

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК обязал руководителей городов и районов региона помочь в обновлении областной больницы восстановительного лечения, которая находится в городе Мироновка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

"Я принял решение, чтобы за каждым районом, за каждым городом закрепить по две палаты, чтобы привести их к нормальным стандартам. Тогда это будет образцовое заведение, где люди смогут получать хорошее лечение", - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.