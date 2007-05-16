Янукович успокоил министров: жизнь продолжается

До конца года правительству удастся поднять заработную плату на 40% и пенсии - на 33%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, открывая заседание Кабинета министров.

Он подчеркнул, что правительство работает «в графике» и выходит на модель ускоренного роста экономики, и, как следствие, - повышение уровня благосостояния граждан.

Премьер призвал членов Кабинета министров «несмотря на, мягко говоря, тревогу», работать исключительно по плану и следить за целевым использованием бюджетных средств.

«Жизнь продолжается», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.