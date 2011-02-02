Посол Великобритании о квотах на зерно, НДС и запрете покупать землю

О квотах на зерно: такая ситуация способствует коррупции

Посол Великобритании Ли ТЕРНЕР отмечает непрозрачность при распределении квот на экспорт зерновых из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Сам способ определения и распределения квот между участниками рынка не был прозрачным, и это лишает участников рынка зерновых возможности работать в понятных условиях», – сказал Л.ТЕРНЕР.

При этом он отметил, что введение квот стало неожиданным шагом, который лишь ухудшил бизнес-климат в стране.

«В 2010 году достаточно неожиданно были введены квоты на зерновые (на их экспорт – УНИАН). Это означает, что люди, которые занимаются торговлей зерновыми, потеряли возможность свободно покупать и продавать зерно. Таким образом, Украина, по сути, сделала шаг, который ухудшил бизнес-климат, и это стало шагом, который блокирует ведение бизнеса в Украине», – сказал Л.ТЕРНЕР.

При этом посол Великобритании выразил понимание того, что Украина введением квот на экспорт зерновых пыталась защитить свой внутренний рынок. «Однако такая ситуация, когда некоторые компании получают возможность при помощи квот на зерновые зарабатывать деньги, а другие компании – нет, способствует коррупции», – сказал посол.

Справка УНИАН. Постановление Кабинета Министров Украины «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года», было принято 4 октября 2010 года под №938. Квоты были введены сроком до 31 декабря 2010 года.

8 декабря 2010 г. Кабинет Министров Украины продлил режим квотирования экспорта зерна на один квартал, с 30 декабря 2010 г. по 31 марта 2011 г.

22 декабря 2010 года министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК заявил, что правительство в начале 2011 года рассмотрит возможность сокращения сроков квотирования экспорта зерна, однако 26 января 2011 года сказал, что этот вопрос не рассматривается в связи с ухудшением ситуации на мировых рынках продовольствия, но возможно увеличение квот на экспорт зерновых на 2,5-2,7 млн. тонн: на 1 млн. тонн пшеницы и 1,7-1,5 млн. тонн кукурузы.

О зоне свободной торговли Украины и ЕС: успех возможен уже в этом году

Великобритания надеется на подписание соглашения о зоне свободной торговли Украины и ЕС в текущем году, заявил Л.ТЕРНЕР, отметив, что ряд переговоров по этому вопросу уже проведен.

«В течение последних шести месяцев мы увидели основание, что эти переговоры могут быть успешно завершены в течение текущего года», - сказал Л.ТЕРНЕР.

Справка УНИАН. Украина и ЕС в 2007 году начали переговоры о соглашении об ассоциации. В начале 2008 года стороны начали переговоры о соглашении о зоне свободной торговли, которое должно стать частью соглашения об ассоциации.

17 декабря 2010 г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что Украина и Евросоюз уже в 2011 году подпишут соглашение о безвизовом режиме и зоне свободной торговли.

О возмещении НДС: автоматическое возмещение станет огромным преимуществом для бизнеса

Введение системы автоматического возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине, по мнению Посла, создаст равные условия для всех субъектов предпринимательской деятельности.

«Я думаю, что начало работы этой системы по автоматическому возмещению НДС с 1 марта станет огромным преимуществом для бизнеса и будет способствовать созданию условий, благоприятных для всех субъектов предпринимательства. В ситуации, когда нет единых правил для всех субъектов, (появляется – УНИАН) питательная среда для коррупции», – сказал Л.ТЕРНЕР.

Как сообщал УНИАН, 25 января 2011 года в ходе встречи с германскими бизнесменами премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил, что налоговая служба Украины с 1 марта будет готова осуществлять возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) в автоматическом режиме. Он заверил, что у компаний, изъявивших желание получать возмещение НДС в такой форме, не будет никаких проблем.

Налоговый кодекс предусматривает применение штрафных санкций против налоговых служб за несвоевременное возмещение налога на добавленную стоимость.

По словам вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, «вводится режим автоматического возмещения НДС. На 23-й день после представления декларации вам должны вернуть НДС. Нет – включается штрафная санкция на налоговую администрацию – 120% ставки Национального банка Украины».

О запрете на покупку земли иностранцами: чем больше запретов – тем хуже

Введение запрета на покупку земли сельскохозяйственного назначения иностранцами негативно повлияет на бизнес-климат в Украине, - сказал Посол. - Чем больше ограничений и запретов в сфере купли-продажи земли, тем хуже это влияет на бизнес-климат в Украине, и ограничивает возможности ведения бизнеса».

Вместе с тем, он отнесся с пониманием к тому, что вопрос продажи земли в обществе воспринимается несколько болезненно, и есть опасения, что земли могут быть скуплены. «Я понимаю эту обеспокоенность. Однако иногда нужно быть готовыми идти на риск», - сказал посол.

Л.ТЕРНЕР отметил, что продажа земли даст толчок для роста экономики и увеличения объемов инвестиций.

Как сообщал УНИАН, на сайте Государственного агентства земельных ресурсов Украины обнародован проект закона “О рынке земель”, согласно которому иностранные граждане, лица без гражданства, предприятия, основанные при участии иностранных физических и юридических лиц, иностранные юридические лица и иностранные государства не смогут приобретать в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

Документом предусматривается, что земельные участки сельхозназначения, приобретенные в собственность данными лицами, подлежат отчуждению на протяжении одного года с даты приобретения. Если данные земельные участки не были отчуждены на протяжении одного года, они подлежат принудительному отчуждению на земельных торгах.

Согласно документу, земли сельхозназначения могут приобретать только граждане Украины, юридические лица, основанные согласно законодательству Украины, государство в особе специализированного учреждения или территориальные общины в лице соответстующих органов местного самоуправления.

Законопроект "О рынке земель" планируется принять в Верховной Раде Украины в первом квартале 2011 года. Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения предусматривается с принятием законов «О государственном земельном кадастре» и «О рынке земель».