У московских банкиров самые высокие в мире зарплаты

Высокооплачиваемые сотрудники инвестиционных банков зарабатывают в Москве больше, чем где бы то ни было, сообщает Bloomberg. Директор, самостоятельно проводящий слияния или выпуск ценных бумаг, в Москве может получать 7-10 миллионов долларов в год. Для сравнения, в Нью-Йорке на аналогичной позиции можно заработать 2-3 миллиона долларов в год.

Зарплата специалистов по инвестициям за последний год поднялась в России на 25 процентов, в то время как в Соединенном Королевстве ее рост составил от 15 до 20 процентов. В России подоходный налог - 13 процентов, а в Великобритании заработок свыше 42055 фунтов (83700 долларов) в месяц облагается 40-процентным налогом.

В Москве работает около 150 инвестбанкиров, а в Нью-Йорке их больше тысячи. Именно по причине конкуренции между ведущими компаниями за лучшие кадры, а также из-за перегрева рынка, заработные платы и бонусы специалистам высшего звена достигают таких размеров.

Лента.ру