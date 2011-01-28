Президентом «Интостроя» стал 22-летний сын убитого Коробчинского

22-летний сын Артур убитого одесского политика и бизнесмена Александра Коробчинского назначен правлением промышленно-строительной группы «Интострой» на должность президента одноименной компании.

Как передает кореспондент УНИАН, заявление об этом обнародовал сегодня председатель правления компании Алексей КОТЛИН.

Артур КОРОБЧИНСКИЙ, занявший должность своего отца в строительной компании, учится на пятом курсе Одесской академии строительства и архитектуры.

А.КОРОБЧИНСКИЙ – один из четверых детей семьи КОРОБЧИНСКИХ, финансовые активы которой составляют, по оценкам бизнес-экспертов, около 50 млн. долл.

Между тем, расследование убийства 41-летнего лидера Партии промышленников и предпринимателей, создавшего вместе с группой предпринимателей компанию «Интострой», так и не вышло на киллера.

Как заявил на пресс-конференции первый заместитель прокурора Одесской области Александр МРИХИН, усиленная следственно-оперативная группа отрабатывает несколько версий заказного убийства, в рамках расследования проводятся свыше десятка судебно-медицинских и медико-криминалистических экспертиз.

Как сообщалось, 41-летний А.Коробчинский был расстрелян 5 января неподалеку от своего дома в центре Одессы. От множественных ранений он скончался в тот же вечер в частной клинике.