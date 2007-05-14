Подписание соглашения об основании корпорации “Научный парк “Киевская политехника”

11-00- Состоится торжественная церемония подписания соглашения об основании корпорации “Научный парк “Киевская политехника”. Основатели корпорации - НТУУ “КПИ” и КП Госинвестиций “Национальный центр внедрения отраслевых инновационных программ”. Участники: первый вице-премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Государственного агентства Украины по инвестициям и инновациям Виктор Ивченко, ректор НТУ "КПИ" Михаил Згуровский. На церемонию приглашены: министр образования и науки Украины Станислав Николаенко, министр промполитики Украины Анатолий Головко, председатель КОГА Вера Ульянченко, председатель КГГА Леонид Черновецкий, советник Президента Украины Александр Зинченко и др. (НТУУ «КПИ», просп. Победы, 47, корпус 1, зал заседаний (1-й этаж). Начало регистрации в 10-30. Нужна аккредитация. Телефоны: 278-77-68, 8 (050) 572-61-02 до 15-00 14 мая.