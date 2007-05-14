Верку Сердючку приравняют к Кобзону

16:48, 14 мая 2007
Общество
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Данилко дадут звание

Верка СердючкаМэр Полтавы Андрей МАТКОВСКИЙ предлагает присвоить артисту Андрею ДАНИЛКО (Верке Сердючке) звание Почетного гражданина города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба мэрии Полтавы.

«Андрей ДАНИЛКО родился и начинал свой творческий путь в Полтаве. Мэр считает, что известный полтавчанин заслужил звание Почетного гражданина Полтавы. Такой вопрос, как правило, рассматривается сессией городского совета накануне Дня города в сентябре», - сообщил представитель пресс-службы.

Напомним, перед выступлением на Евровидении-2007 мэр Полтавы А.МАТКОВСКИЙ направлял А.ДАНИЛКО телеграмму с пожеланиями победы. 13 мая в финале конкурса А.ДАНИЛКО в образе Верки Сердючки занял второе место.

Среди почетных граждан города - народный артист Советского Союза Иосиф КОБЗОН, космонавт Павел ПОПОВИЧ, профессор, ректор Национальной юридической академии Василий ТАЦИЙ и ряд других прославленных людей.

 

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