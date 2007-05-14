Наша Украина опасается, что зарплата оппозиции прилипнет к рукам коалициантов

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента рассмотрел вопрос правомерности начисления заработной платы депутатам-оппозиционерам, которые не принимают участие в пленарных заседаниях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил председатель комитета Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, депутаты, которые не принимают участие в работе ВР, будут получать заработную плату не в полном объеме. «Дело не в том, что коалиция не хочет давать оппозиции деньги», - отметил А.ЕФРЕМОВ. Он объяснил, что зарплату будут получать лишь те депутаты, которые собственноручно расписываются в ведомостях и принимают участие в пленарных заседаниях.

В свою очередь, народный депутат V созыва, член фракции «Наша Украина» Владимир ШКЛЯР предложил направить зарплату депутатов-оппозиционеров на благотворительные цели. По его словам, по этому поводу каждый депутат лично должен написать соответствующее заявление.

«В любом случае, нельзя оставлять деньги в Верховной Раде. Это нужно, чтобы коалиция не перечислила эти деньги себе на отпуска и на премии», - считает В.ШКЛЯР.

Как сообщал УНИАН, 4 мая заместитель руководителя фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ предложил лишить оппозиционных народных депутатов, которые не принимают участие в работе парламента, зарплат, служебных автомобилей и проживания в гостинице за счет Верховной Рады.

По словам В.КИСЕЛЕВА, народные депутаты от оппозиции не принимают участие в заседаниях парламента, в работе комитетов, «но исправно при этом получают заработную плату, пользуются автотранспортом, пользуются услугами гостиницы».

В тот же день председатель ВР Александр МОРОЗ поручил регламентному Комитету ВР изучить вопрос о дальнейшем финансовом обеспечении народных депутатов, которые не принимают участие в пленарных заседаниях ВР и заседаниях комитетов.