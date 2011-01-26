Би-Би-Си прекращает вещание на украинском языке

Украинская служба Би-Би-Си закрывает свое радиовещание. В действии остается вебсайт Би-Би-Си Мой Мир.

Как объявил председатель Всемирной службы Питер Горрокс, 650 рабочих мест из 2400 на Всемирной службе будет закрыто на протяжении следующих 3 лет, большинство из них - на протяжении первого года.

Би-Би-Си более раннее объявила, что закрывает 5 языковых служб из-за сокращения бюджета корпорации. Закрыта будет албанская, македонская, сербская службы, а также редакции, которые выпускают программы для стран Карибского региона на английском языке и португальском, - для стран Африки.

Кроме закрытия 5 языковых служб, количество сотрудников и других подразделений Всемирной службы будет сокращено. Британская телерадиовещательная корпорация заявила, что увольнения на Всемирной службе стали результатом сокращения правительственного гранта, какое правительство выделяет для зарубежного вещания, сообщает сайт ВВС.

Кроме украинского, будет прекращено радиовещание также на азербайджанском, русском ( за исключением отдельных программ), испанском (для Кубы), вьетнамском и турецком.

Однако профсоюзы называют сокращения "жестокими" и планируют в среду провести акцию протеста возле Буш-хауса в Лондоне - доме, где работает Всемирная служба Би-Би-Си.

В понедельник Би-Би-Си также объявила о закрытии приблизительно 200 веб-сайтов и увольнении 360 людей, занятых в их производстве.

Всемирная служба Би-Би-Си начала вещание в 1932 году. Сейчас ее бюджет составляет 272 млн. фунтов в год (около 430 млн долларов), а общая аудитория теле- и радиопрограмм, а также Интернет-сайтов, достигает 241 млн людей по всему миру.