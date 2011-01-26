Панамское судно подало сигнал SOS у берегов Крыма
11:32, 26 января 2011Общество
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Буксир тянет в Феодосию
Судно «Хилизана» под флагом Панамы подало сигнал SOS в Черном море у юго-восточного побережья Крыма вечером 25 января из-за остановки двигателя и недостаточного количества топлива.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.
«Хилизана» находилась на расстоянии около 12 миль от береговой полосы.
«На помощь был выслан буксир "Керчь" из Керченского морского порта. Судно транспортируется на буксире к Феодосийскому морскому торговому порту», - говорится в сообщении.
На борту судна - 11 членов экипажа. Судно перевозит 600 тонн табака.
«Хилизана» шла в порт «Ростов» (Россия).
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