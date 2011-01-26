Панамское судно подало сигнал SOS у берегов Крыма

Судно «Хилизана» под флагом Панамы подало сигнал SOS в Черном море у юго-восточного побережья Крыма вечером 25 января из-за остановки двигателя и недостаточного количества топлива.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

«Хилизана» находилась на расстоянии около 12 миль от береговой полосы.

«На помощь был выслан буксир "Керчь" из Керченского морского порта. Судно транспортируется на буксире к Феодосийскому морскому торговому порту», - говорится в сообщении.

На борту судна - 11 членов экипажа. Судно перевозит 600 тонн табака.

«Хилизана» шла в порт «Ростов» (Россия).