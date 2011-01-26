Врио начальника: таможня сняла "блокаду" с Одесского порта

Одесский порт снова принимает и оформляет контейнеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на встрече с журналистам временно исполняющий обязанности начальника порта Юрий ВАСЬКОВ.

Таким образом, по словам Ю. ВАСЬКОВА, в Одесском порту снята «недельная блокада» по таможенному оформлению контейнеров с импортными товарами и отправке их из порта грузополучателям.

Вместе с тем он отметил, что «официальной информации о причинах такого блокирования мы до сих пор не получили, хотя и отправляли запросы руководству Государственной таможенной службы Украины».

Начальник Управления внешнеэкономической деятельности и европейской интеграции Одесской облгосадминистрации Сергей ТЕТЮХИН выразил удивление по поводу введенного неделю назад 100-процентного досмотра контейнеров в режиме импорта и внутреннего транзита с полной выгрузкой содержимого каждого контейнера и остановкой их оформления, отметив, что «такой режим контроля в Одесском и Ильичевском морских торговых портах не улучшает инвестиционную привлекательность региона».

Напомним, до сегодняшнего дня на территории Одесского порта находилось 250 загруженных автоконтейнеровозов, свыше двух суток ожидающих оформления и разрешения на выезд в направлении грузополучателей.

И.о. начальника Одесского порта Юрий ВАСЬКОВ направил обращение председателю Государственной службы морского и речного транспорта (Укрморречфлот) Сергею КРЫЖАНОВСКОМУ, а также руководству Министерства инфраструктуры, Государственной таможенной службы Украины и Одесской областной государственной администрации, в котором просит срочно отреагировать на указанную ситуацию.

Как указывается в документе, после 23 сентября 2010 года, когда премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ было поручено контролирующим ведомствам упростить процедуры контроля грузов и транспортных средств в морских торговых портах, «время оформления одного контейнера с импортом сократилось с 30 до 5 часов. При этом уровень ухода сократился с 95 до 70% по импорту и с 80 до 2% - по внутреннему транзиту».

Однако 14 января 2011 года со стороны контролирующих служб вновь были выдвинуты требования о 100-процентном досмотре контейнеров в режиме импорта и внутреннего транзита с полной выгрузкой содержимого каждого контейнера и остановлено их оформления. Это привело к тому, отмечается в документе, что «на 21 января вывоз контейнеров в режиме импорта и внутреннего транзита практически остановился… Заезд в порт большегрузных автомобилей за контейнерами с 17 января остановлен».

Учитывая ограниченную вместимость складских площадей порта, «это ведет к остановке порта по приему контейнеров и обслуживанию судов-контейнеровозов. Уже сегодня многомиллионные убытки несут все участники транспортного процесса. Официальной информации о причинах указанных действий от контролирующих органов в порт не поступало».