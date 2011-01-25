СБУ задержала киевлянина, который следил и подслушивал на заказ

В Киеве СБУ разоблачила и прекратила противоправную деятельность местного жителя, который, используя специальные технические средства для негласного снятия информации, по заказу незаконно прослушивал граждан.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, в одном из арендованных помещений злоумышленник установил специальные технические устройства и проводил слежку. Полученную информацию, записанную на аудиодиск, он планировал сбыть заказчику за 5 тысяч американских долларов.

Сотрудники СБУ задержали правонарушителя вблизи одного из офисных центров в Печерском районе Киева. Во время обыска офиса обнаружен скрытый микрофон, специальный приемник и портативный компьютер, на который передавалась незаконно собранная информация.

По заключению специалистов, технические средства, которые были изъяты во время обыска, являются специальной профессиональной аппаратурой, использование которой разрешено только государственным правоохранительным органам по решению суда.

Следственным отделом Управления СБУ в г. Киеве по факту преступления возбуждено уголовное дело по ст.359 (незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.