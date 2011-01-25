Human Rights Watch видит рост давления на СМИ в Украине

Правозащитная организация Human Rights Watch отмечает рост давления на средства массовой информации в Украине и недостатки миграционной политики.

Об этом говорится в докладе организации относительно соблюдения прав человека в мире в 2010 году, сообщает Deutsche Welle.

Относительно Украины в документе отмечается, что в сфере соблюдения прав человека в государстве в прошлом году сохранялись такие проблемы, как ограничение свободы СМИ, предвзятое отношение к людям с другим цветом кожи, нападение на иностранцев с неславянской внешностью, а также комплекс проблем, связанных с миграцией, в частности несовершенство законодательства в этой сфере и проблемы в системе предоставления убежища.

Представитель Украинского совета по защите прав беженцев Наталия ДУЛЬНЕВА сказала Deutsche Welle, что проблемы с миграционной службой правозащитники имели как при прошлой власти, так и при нынешней. Но сейчас, по ее словам, защищать права беженцев в Украине стало чрезвычайно сложно, поскольку структуры власти не реагируют на обращения правозащитников, вызывающе обращаются с просителями убежища. „Некоторые организации сталкиваются с большими проблемами в отношениях с миграционной службой, милицией, особенно когда это касается вопросов торговли людьми“, - сказала Н.ДУЛЬНЕВА.

Правозащитник Эдуард БАГИРОВ отметил, что в 2010 году существовали проблемы с соблюдением прав человека, но ситуация не была настолько критичной, как об этом заявляют отдельные общественные организации. „С правами человека в Украине далеко не все в порядке. Было так и при прошлой власти, и сейчас не лучше“, - сказал Э.БАГИРОВ.