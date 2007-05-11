Начальник Евровидения угрожает Верке Сердючке дисквалификацией

Начальник конкурса "Евровидение-2007" Сванте Стокселиус сделал серьёзное замечание Верке Сердючке. Он даже пригрозил ей позорной дисквалификацией.

Скандал разгорелся из-за того, что Сердючка на репетиции спела в припеве своей песни "Раша, гудбай" вместо "лаша тумбай".

Сванте Стокселиус пошёл на репетицию и после двух отчётливых "лаша тумбай" на третий раз услышал все-таки "Раша, гудбай", вздрогнул и устроил украинской делегации страшную взбучку. "Вы не имеете права менять текст, официально представленный на конкурс, - объявил он после репетиции, — в вашем тексте написано "lasha tumbai", и вы обязаны петь только то, что написано, иначе мы вынуждены будем вас дисквалифицировать", - пишет NEWSmusic.

Последний раз угрозе дисквалификации на "Евровидении" подвергались российские "Тату" (в Риге в 2003 году) за срыв репетиций.

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