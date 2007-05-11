В Донецкой области задержали вооруженную банду

В Донецкой области работниками Управления борьбы с организованной преступностью разоблачены в создании преступной организации одиннадцать ранее задержанных по подозрению в незаконном хранении и сбыте наркотических веществ жителей одного из городов, все ранее судимые.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, во время проведения санкционированных обысков по месту проживания двух из них изъяты 7,6 кг маковой соломки, револьвер “Наган”, обрез охотничьего ружья и 9 тыс. гривен. Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.255 УК Украины (создание преступной организации).