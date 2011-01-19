Через два года каждый будет копить свою пенсию сам

Пенсионную реформу в Украине планируют завершить до 2013 года. Об этом в Днепропетровске сообщил вице-премьер, министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО.

„Я предполагаю, что после общественных слушаний в ВР 16 февраля закон о пенсионной реформе будет обсужден народными депутатами. После этого будут приниматься предложения к проекту закона. Думаю, к середине марта, максимум – до конца марта, закон будет проголосован”, - отметил С.ТИГИПКО.

По словам С.ТИГИПКО, до 2013 года Украина должна сбалансировать существующую солидарную пенсионную систему и ввести накопительную, при которой каждый работающий будет иметь персональный счет и ежемесячно перечислять на него определенную сумму себе на пенсию.

«В странах, где была подобная реформа, коэффициент замещения (соотношение между зарплатой человека и его пенсией) составляет 65-70%. А у нас – 48%», – цитирует Радио Свобода. С.ТИГИПКО также заверил, что закон о пенсионных изменениях в Украине введут с даты его обнародования, а не «задним числом».