Папиев предлагает увольнять беременных женщин

Министр труда и социальной защиты Михаил Папиев предлагает предусмотреть в Трудовом кодексе норму, согласно которой работодатель будет иметь право уволить с работы беременную женщину за нарушение трудового законодательства.

Об этом Папиев заявил на пресс-конференции в четверг, передает proUA.

„Работодатель должен иметь право уволить беременную женщину, если она нарушила трудовое законодательство”, - сказал он.

По словам министра, таким образом можно снять проблему дискриминации женщин при трудоустройстве. Ныне работодатели часто отказываются брать на работу женщину, так как в случае, если она забеременеет, они, согласно трудовому законодательству, не имеют права ее уволить.

Папиев напомнил, что Трудовой кодекс готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Министр ожидает, что в конце лета его удастся принять во втором чтении. „И, надеюсь, в целом”, - прибавил он.