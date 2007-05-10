Папиев предлагает увольнять беременных женщин
Министр собрался снять проблему дискриминации
Министр труда и социальной защиты Михаил Папиев предлагает предусмотреть в Трудовом кодексе норму, согласно которой работодатель будет иметь право уволить с работы беременную женщину за нарушение трудового законодательства.
Об этом Папиев заявил на пресс-конференции в четверг, передает proUA.
„Работодатель должен иметь право уволить беременную женщину, если она нарушила трудовое законодательство”, - сказал он.
По словам министра, таким образом можно снять проблему дискриминации женщин при трудоустройстве. Ныне работодатели часто отказываются брать на работу женщину, так как в случае, если она забеременеет, они, согласно трудовому законодательству, не имеют права ее уволить.
Папиев напомнил, что Трудовой кодекс готовится ко второму чтению в Верховной Раде. Министр ожидает, что в конце лета его удастся принять во втором чтении. „И, надеюсь, в целом”, - прибавил он.