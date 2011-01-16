За взятку задержаны глава райгосадминистрации и два депутата

В Тернопольской области за получение 276 тыс. грн. взятки задержаны председатель райгосадминистрации и двух местных депутатов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, доследственной проверкой, проведенной совместно с работниками УБОП УМВД Украины в области, установлено, что в январе 2011 года житель соседнего региона обратился к депутату областного совета и депутату одного из районных советов с просьбой посодействовать ему в выделении земельного участка площадью 1 га для ведения личного крестьянского хозяйства. Депутаты сообщили ему, что находятся в дружеских отношениях с председателем райгосадминистрации, в компетенцию которого входит решение вопроса о выделении земли, и пообещали посодействовать.

Председатель РГА за содействие в выделении земли запросил 35 тыс. долларов США.

13 января 2011 года по указанию чиновника служебные лица райадминистрации издали распоряжение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства относительно отведения земельных участков в собственность, согласно которому житель соседней области получал 1 га земли для ведения личного крестьянского хозяйства. В тот же день депутат облсовета передал копию документа лицу, заинтересованному в получении этого участка.

15 января 2011 года в салоне автомобиля «Мерседес» вблизи помещения РГА депутат облсовета в присутствии депутата райсовета получил от жителя соседней области 276 тыс. грн. взятки для председателя РГА, и в тот же день передал деньги руководителю района.

Все троих государственных служащих задержали работники правоохранительных органов.

В отношении председателя райгосадминистрации, депутата этого же районного совета и депутата Тернопольского областного совета прокуратура области возбудила уголовное дело по факту получения взятки по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки по предварительному сговору, в особо крупном размере, совмещенное с вымогательством, служебным лицом, занимающим ответственное положение).