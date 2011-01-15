В Виннице 9-класcник открыл стрельбу из пневматического пистолета

Вчера днем в одной из винницких общеобразовательных школ ученик 9-го класса открыл стрельбу из пневматического пистолета по своим сверстникам, некоторые из которых вследствие этого получили легкие ранения.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел около 14.00 в помещении раздевалки спортивного зала на перемене. В это время в помещении были ученики 9-го и 10-го классов. В раздевалку вошел подросток из другого 9-го класса и начал драку со своим одногодком. Один из старшеклассников хотел разнять подростков, но получил удар тяжелым предметом по голове.

Как стало известно, в кармане 9-классника был пневматический пистолет и именно им он ударил ученика. После этого подросток достал оружие и стал хаотически стрелять по школьникам в раздевалке. Несколько учеников получили незначительные физические травмы. Старшеклассник, который разнимал драку, оказался спортсменом и сумел утихомирить хулигана. На место происшествия сразу же выехали работники милиции, и сегодня по данному факту проводится расследование .

Уже установлено, что 15-летний подросток из неблагополучной семьи. Парень плохо учится и имеет неудовлетворительное поведение. Он рассказал, что пистолет купил давно у незнакомого мужчины. С его родителями милиция провела профилактическую беседу. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4.ст.296 (хулиганские действия совершенные с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины.