Рудьковский: Ющенко саботирует работу транспортной отрасли

“Неподписание Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО необходимых для развития транспортной отрасли нормативно-правовых актов является саботажем”, - заявил министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ, комментируя “некомпетентные заявления Президента украинским телеканалам”. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Министерства транспорта и связи Украины, переданном УНИАН.

«Минтранссвязи вместе с народным депутатами подготовило 4 закона, который Верховная Рада приняла: по развитию дорог, аэропортов и строительству авиационной техники, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. – Однако в результате подписания Президентом неконституционных указов ни один из данных законов не подписан, и мы фактически остановились».

Министр отметил, что Министерство транспорта и связи Украины постоянно занимается своей работой и работает над реализацией стратегически важных для транспортной отрасли Украины заданий. «Мы же в министерстве занимаемся стратегическими вопросами, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. – Вопросы по безопасности на транспорте в авиационной отрасли, на железной дороге, на море – мы решаем постоянно».

Так, по словам министра, после инцидента, который случился с самолетом ТУ-154 в Донецкой области, был разработан конкретный план мероприятий по повышению безопасности полетов, повышены требования к самолетам и техническому обслуживанию, регламентным работам. «Все это мы сделали, не ожидая тех событий, которые состоялись 2 мая, - сказал Н.РУДЬКОВСКИЙ. - Сейчас я вместо того, чтобы заниматься стратегическими вопросами, почти ежедневно провожу совещания, собираю специалистов для того, чтобы повысить уровень безопасности и противодействую террористическим актам на транспорте». В частности, для повышения безопасности на железнодорожном транспорте специалисты “Укрзалізниці” начали осуществлять ночное дежурство, принято решение об ограничении доступа посторонних лиц на объекты транспорта, исключено посещение иностранцами транспортных объектов без сопровождения и тому подобное.

«Именно Президент на сегодняшний день саботирует работу исполнительной власти, - отметил Н.РУДЬКОВСКИЙ. - Идет спланированная методическая работа по дискредитации исполнительной власти и блокирования ее работы».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Виннице Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО высказался за отправку в отставку министра транспорта Николая РУДЬКОВСКОГО.

Комментируя заявления министра о терактах, в частности, с поездом «Столичный экспресс», В.ЮЩЕНКО раскритиковал то, что Н.РУДЬКОВСКИЙ вместо выполнения своих непосредственных обязанностей принимает участие в акциях на Майдана Незалежности.

«Вы знаете, когда министр транспорта в разгар ремонтных работ берет отпуск и ходит по площадям, в этой стране будет беспорядок и не только на железнодорожных путях», - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО посоветовал правительственным чиновникам выполнять свои непосредственные обязанности, «и не пытаться сидеть на двух стульях. Такие министры никогда не будут эффективными, и то, что происходит на транспорте, это уже десятое предупреждение нации. Таким министрам место давно в отставке».