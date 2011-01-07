К Рождеству Христову открылись три новых храма УПЦ КП

В Сумской области к Рождеству Христову открылись три новопостроенных храма Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Сумской епархии УПЦ КП, один из соборов, названный в честь пресвятого праведного многострадального Петра Калнишевского, открыт в райцентре Недригайлов. Пятикупольное здание построено в стиле казацкого барокко за средства общины на месте разрушенного когда-то храма.

Праздничные богослужения проходят также в новом соборе Святого Николая в городе Дружба Ямпольского района, где за средства спонсоров установлен иконостас.

Впервые православные верующие пришли и в новый храм Архангела Михаила в селе Шевченково Великописаревского района, чтобы принять участие в богослужениях в честь Рождества Христова.