Снегопад вызвал многомиллионные потери в праздничной торговле

Британские ритейлеры Next и HMV зафиксировали резкое падение продаж в ключевой рождественский период из-за обрушившихся на страну снегопадов, сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP. В частности, потери Next составили 22 миллиона фунтов (34 миллиона долларов) - 2,2 процента от общей суммы продаж в это время года.

По подсчетам HMV, в декабре объемы продаж на одних и тех же торговых площадях упал на 13,6 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В результате показатели прибыли за год будут находиться у нижних пределов ожиданий рынка.

Ранее о своих убытках сообщили американские ритейлеры, в число которых вошли такие гиганты, как Wal-Mart. Некоторые магазины торговых сетей были закрыты на несколько дней.