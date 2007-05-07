Ющенко прибегнет к ”адекватным решениям”, если переговоры не завершатся к 10 мая

Переговоры рабочей группы по подготовке выборов продолжаться завтра в 11.00 в Секретариате Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК.

При этом он отметил, что если работа группы будет идти в такой же динамике, что в субботу и сегодня, то на 10 мая можно будет выйти с консолидированным пакетом решений. Если же такого не произойдет, то Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО будет принимать «адекватные решения».

Вместе с этим И.ВАСЮНИК подчеркнул, что о сегодняшних переговорах у него сложилось неоднозначное впечатление: «С одной стороны, мы формально прошли все проекты постановлений и законопроекты, которые нужны для обеспечения проведения выборов, а с другой – определили список расхождений».

По словам заместителя главы Секретариата, к середине дня стало понятно, что коалиция, в частности КПУ, тормозит работу.

И.ВАСЮНИК отметил, что была уверенность, что 80-85% законопроектов на уровне экспертных групп были согласованы, и решения группа могла принять уже сегодня. Но «позиция КПУ не позволила этого сделать».

Но к концу дня стороны стали больше слушать друг друга, сказал И.ВАСЮНИК, отметив, что позиция КПУ является неосознанной и есть надежда, что рабочая группа закончит работу завтра, «если надо – послезавтра».