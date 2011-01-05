Киев отказался от пени за опоздание с оплатой за ЖКУ

Киевлянам не будут начислять пеню за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы столичной городской государственной администрации Александр МАЗУРЧАК.

По его словам, городская власть рассчитывает, что механизм поощрения, который вводится в Киеве с февраля, то есть два уровня тарифов, сработает лучше, чем введение штрафных санкций.

«Пеня за квартплату не будет начисляться. Мы считаем, что механизм, который мы даем по стимулированию (киевлян своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги – УНИАН), – он должен сработать лучше, чем штрафные санкции», - сказал А.МАЗУРЧАК.

Он привел пример города Комсомольск, жителям которого в свое время были введены скидки на жилищно-коммунальные услуги в случае их своевременной оплаты, и уже пять лет в городе успешно действует такая система. «Он показал, что больше 80% жителей пользовались этим механизмом», - отметил А.МАЗУРЧАК.

По его словам, столичные власти не давали ЖЭКам никаких указаний начислять пеню за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги.

А.МАЗУРЧАК также объяснил, что скидка на оплату ЖКУ будет поступать по результатам проплат за предыдущий месяц. Так, если в марте киевлянин уплатит за услуги, полученные в феврале, до 20 числа, то уже в апреле получит платёжку со скидкой около 10% (то есть, она будет рассчитана по более низким тарифам, которые утверждены для расчетов до 20 числа).

На уточняющий вопрос журналистов, верно ли то, что в марте киевляне будут платить по более высокому тарифу даже до 20 числа, А.МАЗУРЧАК сказал: «Нет, лучше скажем так: они получат расчет по нормальному тарифу, а на следующий месяц – получат десятипроцентную скидку».

Как сообщал УНИАН, 17 декабря 2010 года Верховная Рада приняла закон «О внесении изменения в статью 2 Закона Украины «О временном запрете взимания с граждан Украины пени за несвоевременное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги», который предусматривает с 1 января 2011 года начисление пени населению за несвоевременную оплату ЖКУ.

21 декабря Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал данный закон.