В Киевской области произошел взрыв на газопроводе

В Богуславском районе Киевской области на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород», принадлежащем «Укртрансгазу», произошел взрыв. Об этом сообщает Лига.новостисо ссылкой на центр пропаганды Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы в Киевской области.

На данный момент причины взрыва устанавливаются, детали о жертвах и нанесении ущерба пока неизвестны.

«Укртрансгаз» - дочерняя компания Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины», создана во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 24 июля 1998 года «О разграничении функций по добыче, транспортировке, хранение и реализации природного газа».

Газопровод «Уренгой - Помары - Ужгород» построен в 1983 году. Длина газопровода - 4451 км. Проектная мощность - 32 млрд кубов в год.